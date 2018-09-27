Brezilya’da Petrobras’a 853 milyon dolar ceza

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras, ülkedeki siyasetçilere ve siyasi partilere verilen rüşvet kapsamında muhasebe kayıtlarında yaptıkları oynamalar için 853,2 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Petrobras’ın “ABD hükümetinin, Petrobras’ın Brezilya’daki siyasetçilere ve siyasi partilere yapılan ödemelerin kolaylaştırılmasında oynadığı rolle bağlantılı olarak Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu’nun ihlallerine ilişkin soruşturmasını karara bağlamak için” ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Bir bakanlık yetkilisi de Petrobras’ın eski yönetim kurulundaki üst düzey yöneticilerin, Brezilyalı siyasetçilere ve siyasi partilere yüz milyonlarca dolar rüşvet verdiği ve daha sonra rüşvet ödemelerini yatırımcılarından ve müfettişlerden gizlemek için muhasebe kayıtlarını değiştirdiğini kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, varılan anlaşmada Petrobras’ın, şirketin eski yöneticileri ve yetkililerinin muhasebe ve kayıt ihlallerine yol açan eylemleri için sorumluluğu kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin hiçbirinin şirketle bağlantısının kalmadığının altı çizildi.

Petrobras, toplam 853,2 milyon dolarlık ceza miktarının yüzde 80’nini Brezilya’nın, ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun her birinin yüzde 10’arlık kısmını alacağını belirtti.

Petrobras’taki yolsuzluk soruşturması

Brezilya’da devlete ait petrol şirketi Petrobras’ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve “Araç Yıkama Operasyonu” olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015’te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken Lula da Mart 2016’da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula’yı, 14 Eylül 2016’da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık koltuğuna oturmuştu.

Lula, rüşvet ve Petrobras’ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi, Lula’ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

AA