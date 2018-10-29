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Brezilya’da sandıktan aşırı sağ çıktı

Brezilya'da, sonucu bütün dünya tarafından merakla takip edilen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi.

Sozcu.com.tr
android-time 07:49 29 Ekim 2018
Haberler Dünya
Brezilya’da sandıktan aşırı sağ çıktı
Brezilya'da, sonucu bütün dünya tarafından merakla takip edilen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi.

Ülkede 7 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk dün sandık başına gitti.

Bolsonaro'nun seçimden zaferle ayrılması sonrasında seçmen sokakta sevinç gösterisi yaptı.

Bolsonaro’nun seçimden zaferle ayrılması sonrasında seçmen sokakta sevinç gösterisi yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL’nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56’sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44’ünü aldı.

Seçimin ikinci turunda Bolsonero'nun zaferini ilan etmesinin ardından destekçileri meydanları doldurdu.

Seçimin ikinci turunda Bolsonero’nun zaferini ilan etmesinin ardından destekçileri meydanları doldurdu.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro’nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

Bolsonaro'nun zaferini ilan etmesinin ardından sosyalist aday Haddad'ın destekçileri gözyaşlarına boğuldu.

Bolsonaro’nun zaferini ilan etmesinin ardından sosyalist aday Haddad’ın destekçileri gözyaşlarına boğuldu.

Seçim döneminde bıçaklanan Bolsonaro, diğer adayların maketlerini kürsüde tekmeleyerek de dünya gündemine oturmuştu.

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Son güncelleme: android-time 08:3129.10.2018
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