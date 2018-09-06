Brezilya’da seçim yarışı sert başladı… Sağcı aday sahnede tekmeledi!

Brezilya'da Ekim ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde, adaylar seçmenler için mitingler düzenliyor. Son anketlere göre önde olan sağcı PSL Partisi'nin adayı Jair Bolsonaro, konuşma sırasında eski devlet başkanı Lula da Silva'nın oyuncak maketini tekmeledi.

Brezilya’da nefesler tutuldu, halk Ekim ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerini bekliyor. Adaylar peş peşe miting düzenlerken ilk anket sonuçları da geldi… Anket ve araştırma şirketi Ibope tarafından yapılan araştırmada aşırı sağcı PSL’nin adayı Jair Bolsonaro’nun oyların %22’sini alacağı öngörüldü.

Solcu Ciro Gomes ve Çevreci Marina Silva’nın %12 oyla ikinciliği paylaştığı araştırmada İşçi Parti’den Fernando Haddad’ın %6 oy alması bekleniyor. Hapis cezası çeken ülkenin eski devlet başkanı Lula da Silva’nın resmi makamlar tarafından seçim yarışına dahil olmasına izin verilmemesinin ardından aday olan Haddad’ın miting kampanyası da sönük geçiyor.

Öte yandan önceki gün başkentte düzen Bolsonaro’nun düzenlediği mitingde olağanüstü bir durum yaşandı. Konuşma sırasında eline eski başkan Silva’nın oyuncak maketini alan Bolsonaro, oldukça yüksek olan sahneden tekmeledi. Bu anlar EPA muhabiri tarafından görüntülendi.