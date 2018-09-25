‘Brunson bırakılacak’ iddiasından sonra ABD’den ilk açıklama

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson'la ilgili yeni bir açıklama geldi. Brunson'ın serbest bırakılma iddialarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ilk kez konuştu. Pompeo, Türk yetkililerle bu hafta Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söyledi.

Pompeo New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar” dedi.

Pompeo ayrıca, “Rahip Brunson ve Türkiye’de tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının tümü serbest bırakılmalı ve bunun hemen yapılması gerekiyor” diye ekledi.

Pompeo, Türk yetkililerle bu hafta Türkiye’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın geleceğine dair yeni görüşmeler yapılmasını beklediğini de söyledi.

Birleşmiş Milletler genel kurulu görüşmeleri kapsamında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Brunson kararının yargı tarafından alınacağını söyledi ve herkesin mahkemenin kararına saygı göstermesini istedi.

Kalın, “Açıkçası ABD dahil her ülke ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak iki ülke arasındaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeliyiz” dedi.

Kalın, “Sadece rahip Brunson’la ilgili değil, ulusal güvenliğimiz için bir endişe kaynağı olan Suriye’deki YPG’ye Amerikan desteği de dahil olmak üzere bir dizi başka mesele var” diye konuştu.