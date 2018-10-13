Brunson’dan dikkat çeken kare… Uçaktan iner inmez bayrağı öptü

İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson dün özel uçakla Almanya'ya gitti. Brunson'ın havalimanına iner inmez çekilen bir fotoğrafı dikkat çekti.

ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılan Brunson, Grenell’in kendisine verdiği Amerikan bayrağını öptü. Grenell söz konusu kareyi Twitter’dan paylaşırken, “Pastör Brunson ve eşini karşıladım. Başkan Trump sayesinde neredeyse eve varmak üzere. ABD bayrağını sunduğumda hemen öptü” ifadelerini kullandı. Brunson’un ülkesi ABD’ye gitmeden önce Almanya’da sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi. Uçağın Almanya’ya inmesinin ardından, Brunson’ın ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü’ne götürüldüğü kaydedildi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.