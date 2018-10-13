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Son dakika haberi… Brunson’u taşıyan uçak ABD’ye iniş yaptı!

Türkiye'de yargılandığı davada serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson, ABD Hava Kuvvetleri'nin üssüne iniş yaptı.

android-time 19:27 13 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Brunson’u taşıyan uçak ABD’ye iniş yaptı!
Türkiye'de yargılandığı davada serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson, ABD Hava Kuvvetleri'nin üssüne iniş yaptı.

İzmir’de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan ABD’li papaz Brunson dün özel bir uçakla Türkiye’den ayrılıp Almanya’ya gitmişti. Brunson, Almanya'daki ABD Ramstein Hava Kuvvetleri Üssü’nde Büyükelçi Richard Grenell’ tarafından karşılanmıştı.

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BRUNSON, ABD’DE

Gelen son dakika haberine göre; ABD’li rahip Brunson’u ABD’ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’ne indi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

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Son güncelleme: android-time 20:0413.10.2018
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