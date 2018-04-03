Bu araba ilanını görenler gözlerine inanamadı…

e-bay'de açık artırmaya çıkarılan bir araba sosyal medyada bir anda popüler. Sebebi ise araba sahibinin satış için koyduğu fotoğraflar...

İngiltere’de e-bay üzerinden satışa çıkarılan bir Ferrari, son günlerin en çok konuşulan arabası oldu. Ferrari 360 Modena Giallo model araç için ulaşılan fiyat 36 bin sterline yaklaşırken, arabanın fotoğrafları arasındaki bir kare dikkat çekti. Fotoğrafları inceleyenler, bir kadının araba içinde sürücüye oral seks yaptığı anlarda çekilen kareyi gördü. Fotoğrafı görenler şaşkınlarını gizleyemezken araba ilanı sosyal medyada hızla yayıldı. Aynı kadının arabaya benzin alınırken çekilen bir fotoğrafta görünmesi de dikkat çekiyor.