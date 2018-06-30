Bu da ABD’nin ‘Kuyu’su! Nefes kesen kurtarma operasyonu

ABD'de 18 metrelik çukurda mahsur kalan yavru köpek, 31 saat sonra hayvanseverlerin büyük çabasıyla kurtarıldı.

İstanbul Beykoz’da düştüğü kuyudan 11 gün sonra kurtarılan ve ‘Kuyu’ adı verilen köpek Türkiye’nin gündemine oturmuş, birçok hayvansever ‘Kuyu’ için seferber olmuştu.

Kuyu için ortaya konan seferberliğin bir benzeri de ABD’de yaşandı. Alamaba eyaletinde yaşanan olayda 7 haftalık yavru bir köpek perşembe günü 18 metrelik bir çukura düştü. Sahiplerinin her yerde aradığı köpek, bugün yerel saatle sabaha karşı evin bulunduğu arazinin dışındaki çukurda bulundu.

Hayvanseverler ve kurtarma ekipleri Toffee adlı köpeği çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti. 31 saat sonra bulunduğu yerden file yardımıyla çıkarılan köpek, bölgeye toplananları sevince boğdu.

Kulağı sağır olan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.