Bu da İngiltere’nin Çiftlik Bank’ı!

Türkiye, Çiftlik Bank, Avrupa ise 'Villa Piyango'su ile çalkalanıyor. Bir süre önce sosyal medyadan, Yunanistan’daki villalarını çekilişle vereceklerini duyuran ve İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun ile Almanya'nın prestijli gazetelerinden Bild'e bile haber yaptıran İngiliz çift büyük bir vurgun yaptı.

İngiliz çift, 3.6 milyon euro değerinde olduğunu belirttikleri, yaklaşık 5 dönüm arazi üzerindeki villayı, “Çocuklarımız büyüdü, artık bize büyük geliyor” diyerek internetten çekilişe koydu. Çift 28 Şubat’ta çekiliş yapılacağını iddia ediyordu.

5 yatak odalı, 5 banyolu, yüzme havuzlu ve barı olan villa için, bir çekiliş bileti 40 eurodan satılmaya başlandı. Bunun üzerine, İngiltere'nin en çok satan gazetesi ‘The Sun’ ile, Almanya'nın en çok satan gazetesi ‘Bild’ de bu haberi duyurdu. Olayın medyada da yayılmasıyla çekilişe olan ilgi olağanüstü boyutlara ulaştı.

BİR MEVSİMDE, 450 BİN EURO GELİR

Hatta, villayı alanların sadece bir mevsimde 450 bin Euro kira geliri elde edeceği bile hesaplandı. Ancak 28 Şubat geçmesine rağmen çekiliş yapılmadı. Çifte inanarak çekilişe katılanların dolandırıldığını anlayan aynı büyük gazeteler bu kez de bu paraların nasıl geri alınacağının haberlerini yapmaya başladı.

PAYPAL: BİNLERCE KİŞİ BİZE BAŞVURDU

İnternetten para transferi yapanların kullandığı yöntemlerden biri olan PayPal şirketinden de konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada teknik bir arıza olduğu ifade edildi. Çekilişle ilgili ise yeni bilgi verilmiyor. PayPal sözcüleri de, “Kişisel Bilgileri Koruma Yasası” gereği bilgi vermiyor ancak geçtiğimiz haftalar içinde binlerce kişiden şikayet aldıklarını belirtiyor. Vurgunun boyutunun milyonlarca euroyu aştığı sanılıyor.