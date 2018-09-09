Bu da oldu… Terör örgütü sokağa çıkma yasağı ilan etti

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD, sözde özgürleştirmek için işgal ettiği Rakka'da skandal bir karara imza atarak asıl amacını ortaya çıkardı. Teröristler, terör örgütüne karşı yükselen sesleri bastırmak ve varlığını pekiştirmek için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Rakka ili genelinde son günlerde örgüt karşıtı yükselen sesleri bastırmak ve kentteki işgalini pekiştirmek için “sokağa çıkma yasağı”na başvurdu. Terör örgütü, Rakka’da son dönemde örgüt mensuplarına karşı artan suikastların önüne geçmek ve işgal karşıtı gösterileri sonlandırmak için “terörle mücadele” bahanesiyle cuma gününden bu yana Rakka’da sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Rakka’daki yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK, bu kapsamda sivillerin Rakka il merkezine giriş ve çıkışlarını engellerken, kent merkezini ikiye ayıran Fırat Nehri’nin bir kıyısından diğerine geçmeyi de yasakladı. İşgal ettiği bölgelerdeki sivilleri korku ve baskı yöntemleri ile yıldırmaya çalışan PYD/YPG, Rakka’da 3 gündür sivillerin camilere gitmelerine izin vermiyor. ABD’nin desteğiyle Ekim 2017'den bu yana Rakka’yı işgal eden YPG/PKK, Rakkalıların sadece günün belli saatlerinde 2 saati aşmayacak şekilde şehir merkezine gitmelerine izin veriyor.

150 SİVİL KAÇIRILDI

Yasağın ne zamana sona ereceğine dair bir açıklama yapılmadı. Arap halkının tepkisinin önüne geçmek ve gösterilerin direnişe dönüşmesini önlemek için harekete geçen YPG/PKK, son uygulamasıyla ilerde aleyhine sorun teşkil edecek durumların önüne geçmeye çalışıyor. Anadolu Ajansı’nın haberinde terör örgütünün, son 3 günde Rakka il merkezi ve kırsalındaki bazı köy, belde ve ilçelerdeki evlere düzenlediği baskınlarda en az 150 sivili alıkoydu, 2 sivili de öldürdüğü ifade edildi. YPG/PKK, Arapların yoğunlukla yaşadığı Rakka’da düzenlediği baskınlara örgüt saflarındaki Arap kökenli teröristlerin katılmasına izin vermiyor.

Kaynaklar, örgütün Beşşar Esed rejiminin 16 Eylül’de yapacağı yerel seçimde aday olarak gösterdiği Arapları da alıkoyduğunu aktardı. Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde de Esed rejiminin yapacağı yerel seçim için aday olan 17 Arap kökenli Suriyeliyi alıkoymuştu.