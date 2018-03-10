Bu fotoğrafa bakanların yarısı tek bir şey görüyor!

Nörolog Kyle Mathewson'ın çalışmasındaki fotoğraf, görsel algının yönlendirmeye ne kadar açık olduğunu gösteriyor.

Nörolog Kyle Mathewson’ın yaptığı bir çalışma, optik illüzyonlarda insanların nasıl yönlendirildiğini ortaya koydu.

Mathewson’ın paylaştığı fotoğrafa bakanlardan, hangi hayvanı gördükleri söylemesi isteniyor.

Fotoğrafa bakan kişiler herhangi bir bilgi verilmediğinde tavşan ya da ördek gördükleri üzerinde yoğunlaştı.

Fotoğrafa bakanların yarısı sadece tek bir hayvanı görürken , ‘Ördek tavşanı yiyor’ dendiğinde ise söz konusu sahneyi fark ettiklerini belirtti.

Çalışmayı yürüten Mathewson Independent’a yaptığı değerlendirmede, görsel algının yönlendirmeye ne kadar açık olduğunu bu çalışmanın gösterdiğini söyledi.