Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!

Küresel iklim değişikliği dünyayı tehdit ederken, National Geographic dergisi geçtiğimiz yıl büyük gündem yaratan bir fotoğrafla ilgili itirafta bulundu. Dergi, "İşte küresel iklim değişikliği böyle görünüyor" diyerek zayıf düşmüş bir Kutup ayısının fotoğrafını internet sitesinde paylaşmıştı. Yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafı paylaştıklarında ellerinde ayının iklim değişikliği nedeniyle bu hale geldiğine yönelik yeterli kanıt bulunmadığı belirtildi.

Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, geçtiğimiz yıl yayınladığı ve internette 2.5 milyar izlenme rakamına ulaşan ölmek üzere olan bir kutup ayısının yer aldığı videoda kullandıkları ifadelerde ‘fazla ileri gittiklerini’ açıkladı.

Kanada’da kaydedilen görüntülerde, bitkin düşmüş ve bir hayli zayıflamış bir kutup ayısı görünüyor ve ‘İşte küresel iklim değişikliği böyle görünüyor’ ifadeleri yer alıyordu.

Dergi tarafından yapılan açıklamada, kutup ayısının iklim değişikliği nedeniyle bu hale geldiğine dair ellerinde yeterli bir kanıt olmadığı ve bunun bir hastalığa yakalanmış ve yaşlanmış bir kutup ayısı olabileceği belirtildi.

Kutup ayısının çekimin ardından kaybolduğu ve kaderinin bilinmediği ifade edildi.