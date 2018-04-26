Bu fotoğrafın göz yaşartan bir hikayesi var

ABD'de ölümcül bir beyin tümörü olan çocuğun en büyük dileği bir yardım organizasyonu sayesinde gerçekleştirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Katie Higginbotham, ölümcül bir beyin tümörüyle mücadele ediyor. İlk teşhisin ardından defalarca kemoterapi gören ve cerrahi operasyon geçiren küçük çocuğun tümörü, doktorların beklediğinden daha agresif çıktı.

Küçük çocuğa en fazla bir yıl ömür biçen doktorlar durumu ailesine de bildirdi. Bu durum karşısında yıkılan Katie’nin ailesi, çocuklarının en büyük hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Hastalığından önce Avustralya’ya giderek koalaları görmek isteyen Katie, tıbbi nedenlerle uçak yolculuğu yapamıyordu. Bunun üzerine hastaların dileklerini yerine getiren ‘Make A Wish’ derneğiyle iletişime geçen Higginbotham ailesi Florida’ya doğru yola çıktı.

Palm Beach hayvanat bahçesini ziyaret eden Katie, burada hayalini kurduğu buluşmayı gerçekleştirdi. Koalarla zaman geçiren Katie’nin mutluluğu yüzünden okunurken, annesi ise, “Onun güldüğünü görmek harika. Bunu hakediyordu ve bugünü hiç unutmayacak” dedi.