Bu fotoğraflar tarih olabilir! Her yıl 4 santim…

İtalya'da turistlerin başlıca uğrak noktalarından, eğikliğiyle meşhur Pisa Kulesi bir kimlik kriziyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü uzmanlar, kulenin eğiminin azaldığını açıkladı.

Kuledeki restorasyon işlerini izleyen gözlem grubuna göre, Orta Çağ’dan kalma, 57 metre uzunluğundaki kule son 20 yılda 4 santimetre düzleşmiş. Pisa Kulesi 1990 yılında, yıkılabileceği endişesi üzerine 800 yıldır ilk kez ziyaretçilere kapatılmıştı. O dönem kule 4.5 metre eğikti.

Polonyalı uzman Michele Jamiolkowski önderliğindeki bir grup uzman 1993’ten 2001’e dek kuleyi sağlamlaştırmaya çalıştı. Kule, yaklaşık 260 milyon dolarlık masrafla 45 santimetre doğrultuldu.

Son gelişmeleri yorumlayan Profesör Salvatore Settis, “Sanki kulenin ömrüne 200 yıl daha eklenmiş gibi oldu” dedi. Pisa Üniversitesi Jeoteknik Profesörü Nunziante Squeglia’nın yorumu ise, “Önemli olan çan kulesinin sağlamlığı, ki o da beklenenden iyi” oldu.