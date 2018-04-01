Bu fotoğraftaki gizemi kadınlar daha hızlı buluyor

İngiltere'nin çok okunan medya platformu MailOnline, sosyal medyada çok konuşulan bir bulmaca paylaştı. Ortalama olarak 45 saniyede çözülen bulmacanın yaratıcısı, "Kadınlar bu görsellerdeki detayı erkeklerden daha hızlı görüyor" dedi.

Paskalya’nın kutlandığı ülkelerden İngiltere’de bugün bir çizim tartışma yarattı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesinde yayınladığı bir görsel büyük bir tartışma yarattı. Paskalya tavşanının gizlendiği çizimde tavşanın çiçekler ve yumurtalar arasında bulmanın bir hayli zor olduğunu belirten Daily Mail, okuyucularının bunu bulmak için çabalamasını istedi.

Lenstore isimli girişim tarafından tasarlanan görselde, kelebek, Paskalya yumurtası ve çiçekler arasında bir adet beyaz tavşan bulmak gerekiyor. Lenstore’dan temsilciler, “Kullanıcılar ortalama olarak 45 saniye içerisinde tavşanı buluyor. Fakat genelde kadınlar erkeklerden daha başarılı” yorumunu yaptı. İngiltere’yi karıştıran tasarımdaki tavşanı bulamadıysanız merak etmeyin. Aşağıdaki görselde tavşanın yerini sizin için belirledik.