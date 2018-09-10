Bu görüntü sosyal medyayı salladı… Her gece ortaya çıkıyor…

ABD'de bir adam evinde yaşadığı esrarengiz olaylar sonrası kamera sistemi kurdu. Kameraların yakaladığı bir görüntü sosyal medyada en çok konuşulan videolar arasına girdi.

ABD’nin Florida eyaletinde kentinde kaydedilen görüntü, bir evin mutfağını gösteriyor. Görüntülerde kadraja beyaz ışık yayan bir cisim giriyor.

Mutfağın etrafında daireler çizen cisim, bir süre sonra duvarın içinde kayboluyor. Kısa süre sonra tekrar ortaya çıkan cisim bir süre daha süzüldükten sonra bir anda kadrajdan çıkıyor.

Videoyu sosyal medyaya yükleyen adını vermeyen kaynak, geceleri ortaya çıkan sesler ve ışık üzerine eve kamera kurmaya karar verdiğini söyledi.

Bu durum ortaya çıktıktan sonra ilginç rüyalar da görmeye başlayan adam, “Sürekli birileri tarafından işe götürülüyordum ama bu iş dünyadaki hiçbir yere benzemiyordu, sanki uzayda gibiydi” diyor.

Video sosyal medyada hızla yayılırken, kimileri bunun bir çeşit UFO olduğunu iddia etti, kimileri ise böcek olabileceğini söyledi.