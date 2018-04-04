Bu görüntüler Türk televizyonlarında yer almadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesindeki fotoğraf çekimi sırasında ilginç anlar yaşandı. O anlar Rus televizyonları tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü sarayda bir araya geldi.

İki liderin ve fotoğraf çekimi sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf karesine girecek kişilerin dağılımını inceledikten sonra duruma müdahale etti.

Rusya liderinin yanında üç kadın bulunduğunu fark eden Erdoğan, aile fotoğrafındaki kadın-erkek eşitliğinin bozulmaması için, Rus liderin yanında bulunan kadınlardan birinin kendi tarafına gelmesini istedi.

İlginç an, Rus REN TV kameralarına yakalandı.

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