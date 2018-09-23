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Bu kadarı da olmaz… Kadın gibi giyinip 150 erkeği gizli kamerayla çekti

ABD'de eşine pek rastlanmayan bir olay yaşandı... Bryan Deneumostier isimli adam bir kadın gibi giyinerek sosyal medyada fotoğraflarını paylaşarak erkeklerle birlikte oldu. 150 erkeği gizli kamerayla çektikten sonra şantaj yapan adam yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan adam 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 07:42 23 Eylül 2018
Haberler Dünya
Bu kadarı da olmaz… Kadın gibi giyinip 150 erkeği gizli kamerayla çekti
ABD'de eşine pek rastlanmayan bir olay yaşandı... Bryan Deneumostier isimli adam bir kadın gibi giyinerek sosyal medyada fotoğraflarını paylaşarak erkeklerle birlikte oldu. 150 erkeği gizli kamerayla çektikten sonra şantaj yapan adam yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan adam 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

ABD’nin Florida eyaletinde korkunç bir olay ortaya çıktı… Florida’da yaşayan 32 yaşındaki Bryan Deneumostier’in kadın gibi giyinme saplantısı olduğu ve bu şekilde giyinerek yüzlerce erkekle birlikte olduğu yakalandıktan sonra ortaya çıktı.

Evde ve dışarıda kadın gibi giyinerek dolaşmaktan hoşlanan Deneumostier’in, bunu bir şantaj malzemesine dönüştürdüğü belirlendi. Yaz aylarında internet sitelerine yasal olmayan içerik yüklediği gerekçesiyle yakalanan Deneumostier’in kadın kılığına girerek en az 150 erkeği kandırdığı ve onlarla birlikte olduğu açıklandı.

Yakalanan adam suçunu itiraf etti.

Yakalanan adam suçunu itiraf etti.

Önceki gün hakim karşısına çıkan adam, suçunu itiraf ederken bu erkeklerle birlikte olduğu sırada gizlice video kaydı yaptığı belirtildi. Eşcinsel erkekler için bir site açan ve bu videoları burada paylaştığı için yakalanan Deneumostier’in erkeklerin gözlerini bağladıktan sonra video kaydını başlattığı ifade edildi.

Sosyal medya sitesine yüklediği fotoğraflarla erkekleri kandıran adamın peruk takıp, ağır makyaj yaptığı belirlendi.

Sosyal medya sitesine yüklediği fotoğraflarla erkekleri kandıran adamın peruk takıp, ağır makyaj yaptığı belirlendi.

Hakim karşısında suçunu itiraf eden adamın 10 yıla kadar hapis yatması gündemde.

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Son güncelleme: android-time 07:4623.09.2018
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