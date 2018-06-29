Bu kadarına da pes… Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin, İsrail’i Türkiye konusunda uyarmış

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz bugün çok ses getirecek bir iddiayı ortaya attı. Haaretz, geçen yıl içerisinde Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin İsrail yönetimini uyardığını yazdı. Gazeteye konuşan üst düzey yetkililer, "Türkiye'nin Kudüs'te varlığını geliştirmesi rahatsız etti ve Arap komşular Tel Aviv yönetimini uyardı" ifadesini kullandı. Türkiye ile mesafeli ilişkisi olan Suudi Arabistan ve Ürdün'ün aksine sık sık Türkiye'ye gelen ve zor durumda kaldığında Ankara'nın kapısını çalan Mahmud Abbas'ın böyle bir hamle yapması kulislerde şaşkınlık yarattı.

Türkiye’nin son dönemde varlığını hissettirdiği Orta Doğu siyasetinde sıcak bir gelişme yaşanıyor… İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, Türkiye’nin bölgede ve özellikle Kudüs’te aktif olmasından dolayı bölge ülkelerinin rahatsız olduğunu ve bu konuda İsrail yönetimini uyardıklarını iddia etti. Gazetenin Amir Tibon ve Yaniv Kubovich imzalı haberinde, Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin Türkiye’nin son bir yıl içerisinde Doğu Kudüs’te etkisini artırdığını İsrail’e aktardığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kudüs konusunu sahiplenmesinden dolayı rahatsız olduğunu gündeme getirdiği aktarıldı.

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Amman ve Ramallah’tan üst düzey yetkililerin, İsrailli yetkililere Türkiye’nin bölgedeki etkisinin hissedildiğini söylediği ifade edilirken, Haaretz’e konuşan İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yetkililer, “Durumun farkındayız ve bu konuya daha fazla ilgi göstereceğiz” ifadesini kullandı. Haaretz, Doğu Kudüs’teki Türkiye etkisinin İsrail güvenlik güçleri tarafından 1 yılı aşkın bir süredir takip edildiğini açıklarken, İsrailli kaynakların bu konuda kapsamlı bir rapor hazırladığı ve “Türkiye’nin Doğu Kudüs’teki etkisini nasıl artırdığına” dair yolları sıraladığı ortaya çıktı.

“Türkler gayrimenkul alıyor”

AKP’ye yakn grupların organize turlar düzenlediği ve geçtiğimiz yıl içerisinde binlerce Türk vatandaşının Kudüs’ü ziyaret etmesinin öne çıktığını aktaran yetkililer, Türklerin Doğu Kudüs’te gayrimenkul satın aldıklarını ve Mescid-i Aksa ve Kubber-üs Sahra’daki gösterilere katıldığını yazdı. Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer ayrıca Türkiye’nin bölgedeki kuruluşlara para yardımı yaptığını da anlattı.

Ürdünlü yetkililerin, Türkiye’nin bölgedeki varlığına müdahale etmeyen İsrail’in, “Direksiyon başında uyuduğunu” söylerken, “İsrail, iki ülke arasında 2016 yılında imzalanan barış anlaşması dolayısıyla yavaş hareket ediyor” yorumunu yaptı. İsrail savunma bakanlığında görevli yetkili, “Ürdün ve Filistin Ulusal Yönetimi bu konuda endişelerini dile getirdi ama biz bahsedildiği gibi yavaş hareket etmiyoruz” dedi. Filistin ve Ürdünlü yetkililer özellikle geçen yıl Türk göstericilerin Kudüs yakınlarında ve Cuma namazı sırasında İsrailli askerlerle çatışmasından dolayı rahatsız olduklarını söyledi.

İsrail polisinden bir kaynak ise, “Türkiye gayrimenkul alıyor ve siyasi olarak güçleniyor. Bu, Filistin Ulusal Yönetimi’ni de endişelendiriyor çünkü onlar Doğu Kudüs’ün sorumluluğunu başka bir ülkeyle almak istemiyorlar” dedi. Haaretz, Türkiye’nin varlığının Filistin ve Mahmud Abbas’ı endişelendirmesinin sebebi olarak, bu gelişmenin Filistin Ulusal Yönetimi’ne karşı ve Gazze’deki Hamas’a yakın grupların güçlenmesini gösterdi.