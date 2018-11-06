Bu karede öyle bir detay var ki… Sandığınız gibi değil!

Avustralya'da çekilen bir evlilik teklifi fotoğrafı kısa sürede viral oldu. Fotoğrafın arka planındaki kahramanı görenler, o anı binlerce kez paylaştı.

Avustralya’da adı açıklanmayan bir adam, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için sürpriz hazırladı. Yakın arkadaşlarını ve sevgilisini bir partiye davet eden adam, burada dizlerinin üzerine çökerek evlilik teklifi yaptı.

Sevgilisi neye uğradığını şaşırırken, gözyaşları içinde teklifi kabul etti. Genç kadının kuzeni o anın fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, kamera arkasını göstermeyi de ihmal etmedi.

Kuzeni evlilik teklifi aldığı sırada hazırlıksız yakalandığı ve elleri bakımsız olduğu için kendi elini fotoğrafta adeta dublör gibi kullanan Jenna adlı kullanıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Twitter’da fotoğrafla ilgili yapılan yorumlarda, “Bütün kahramanlar pelerin giymez, işte gerçek kahraman!’ ve ‘Partnerinizin evliliğe hazır olup olmadığını ellerinden anlayabilirsiniz’ sözleri öne çıktı.