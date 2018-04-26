Bu kaza görüntüsüne inanamayacaksınız!

Hong Kong'da kaydedilen bir 'kaza' videosu sosyal medyada viral oldu.

Hong Kong’da araç içi kamerasından kaydedilen görüntülerde, bir sürücü seyir halindeyken yaya geçidini görünce yavaşlıyor. O anlarda aracı gören bir kadın ise kimsenin beklemediği bir şey yaptı.

Bir elinde valiz olan kadın, arabaya doğru koştuktan sonra üzerine atlayıp yere düştü. Aracın kendisine çarptığı izlenimi yaratmaya çalışan kadın, başarılı olamadığını anlayınca olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler bir anda viral olurken, Hong Kong’da bu tip sahte kazalarla dolandırıcılık yapmaya çalışanların sayısının arttığı öğrenildi.