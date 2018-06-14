Bu kazaya doktorlar bile inanamadı… Tezgahtaki tava…

Almanya'da bir adam mutfakta dengesini kaybederek tezgahın üzerine düştü. O sırada tezgahta duran tavanın sapı adamın gözüne saplandı. Yaşanan kazaya acil servis çalışanları bile şaşırdı.