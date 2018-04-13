Bu nasıl baba? Evlatlık verdiği kızıyla…

ABD'de bir adam yıllar önce evlatlık verdiği kızıyla ilişki yaşamaya başladı. Kızından bebeği olan adam, kızını, bebeği ve kızını evlatlık adamı öldürdükten sonra kendisi de intihar etti.

ABD’de son yılların en tuhaf cinayet vakalarından bir yaşandı. Kuzey Carolina’da yaşayan 42 yaşındaki Steven Pladl, yıllar önce yeni doğan bebeklerini evlatlık verdi.

Aradan yıllar geçtikten sonra kızıyla yeniden iletişim kuran Pladl, ensest ilişki yaşadığı gerekçesiyle tutuklandı. Hapisten çıktıktan sonra 20 yaşındaki kızı Katie ile yeniden ilişki yaşamaya başlayan Steven, bu ilişkiden bir çocuk sahibi daha oldu.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Steven Pladl, geçtiğimiz günlerde ise katliam yaptı. Katie’nin kendisinden ayrılmasını kabul edemeyen ve Connecticut’a giden Pladl, kızı, bebeği ve üvey babası Anthony Fusco’yu öldürdü.

ABD polisi her yerde Pladl’ı ararken, adam New York yakınlarında bir minibüsün içinde ölü bulundu. Pladl’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.