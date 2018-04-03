Bu nasıl vicdansızlık… Savunmasız köpeğe işkence

Sosyal medyada son günlerde yayılan bir görüntü infial yarattı. Bir adam bacakları arasına sıkıştırdığı köpeği acımasızca dövüyor.

İran’da çekildiği tahmin edilen videoda bir adam, bir arabanın içinde köpekle beraber görülüyor. Köpeği bacakları arasında sıkıştıran adam, hayvana acımasızca vurmaya başlıyor.

Köpek aldığı darbeler nedeniyle sersemlerken, videoyu çeken kişi ve işkenceyi yapan vicdansızın kahkaha attıkları görülüyor.

Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kişi hayvana bu işkenceyi yapan kişinin bulunmasını isterken, Protect All Wildlife üyeleri köpeğin yaşamını yitirdiğini adamın ise tutuklandığını iddia etti.