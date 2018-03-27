Bu trenin içinde kim var? Tarihi ziyaret…

Japon ve Güney Kore medyasında, Çin'e giden ve 'Kuzey Koreli üst düzey bir yetkiliyi' taşıdığı belirtilen trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olduğuna ve Kim'in Pekin'e sürpriz bir ziyarette bulunduğuna dair haberler çıktı.

Eğer iddialar doğruysa bu ziyaret Kim Jong-un devlet başkanı olduğu 2011 yılından bu yana ülke dışına ilk ziyaret olacak. Japon medyası önce Kuzey Kore’den üst düzey bir yetkilinin diplomatik ziyaretlerde kullanılan bir trenle Çin’e gittiğini ve yoğun güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Güney Kore de yetkilinin kimliğini bilmediklerini ama durumu ‘dikkatle takip ettiklerini’ aktardı. ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un görüşme davetini kabul etmişti. Uzmanlar iki liderin zirvesi öncesi Kuzey Koreli ve Çinli yetkililerin bir araya gelebileceklerini söylüyor.

Japon Nippon haber kanalı, trenin sarılı çizgili yeşil vagonunun geçişini gösteren görüntüler yayınladı. Nippon, trenin, Kim’in uçak korkusu olan babası Kuzey Kore eski lideri Kim Jong-il’in kullandığı trenlere benzediğini duyurdu. 2011’de Pekin ziyaretinde de bu treni kullanan Kim Jong-il’in Çin ziyaretleri yalnızca ülkeden ayrıldığı zaman resmi olarak teyit ediliyordu.

Pekin tren istasyonundaki bir mağazanın müdürü Pazartesi öğleden sonra ‘olağandışı şeyler’ gördüğünü söyledi. AFP haber ajansına konuşan tanık, “Tren istasyonunun karşısındaki yolda çok sayıda polis vardı. İstasyon girişlere kapatılmıştı” dedi. Reuters haber ajansı, polisin ayrıca turistleri Pekin’in Tiananmen Meydanı’ndan çıkardığını bildirdi. Meydanın boşaltılması genelde, Ulusal Halk Kongresi’nin bulunduğu Büyük Halk Salonu’nda üst düzey bir toplantı düzenlendiğine işaret ediyor.

Kim Jong-un’un gelecek ay da Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor.