Bu vücudun sırrını açıkladı… Her gün 02:30’da kalkıyor ve…

Wahlberg, 02.30’da kalkıp dualarını ettikten sonra sabah 03:15’te kahvaltı yapıyor.
03:40’ta sabah egzersizine başlayan oyuncunun antremanı tam 95 dakika sürüyor. Egzersizi yemek, duş, atıştırmalık, golf ve soğuk oda terapisi izliyor.
Bu yoğun sabah mesaisi saat 10:30’dan önce tamamlanmış oluyor.
Bu dakikadan itibaren ailesine zaman ayırmaya başlayan Wahlberg, saat 15:00’e kadar iş toplantıları, çocukların okuldan alınması ve öğle yemeğini de aradan çıkarıyor.
Saat 16:00’da 1 saatlik bir antreman daha yapan Wahlberg, akşam yemeği ve ailesiyle zaman geçirdikten sonra 19:30’da günü noktalıyor.
Ünlü oyuncunun günlük rutini sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok kişi Wahlberg’in düzenli olmasını överken, bazıları ise bu rutinin ‘askeri kampı’ aratmadığını savundu.