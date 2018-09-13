Bu vücudun sırrını açıkladı… Her gün 02:30’da kalkıyor ve…

ABD'li ünlü oyuncu Mark Wahlberg, oynadığı filmlerin yanı sıra formunu korumasıyla da oldukça popüler bir isim. 47 yaşındaki oyuncu bunu sağlamak için izlediği yolu takipçileriyle paylaştı. Wahlberg'in sosyal medyada paylaştığı günlük rutini 02.30'da başlamasıyla dikkat çekiyor.

Wahlberg, 02.30’da kalkıp dualarını ettikten sonra sabah 03:15’te kahvaltı yapıyor.

03:40’ta sabah egzersizine başlayan oyuncunun antremanı tam 95 dakika sürüyor. Egzersizi yemek, duş, atıştırmalık, golf ve soğuk oda terapisi izliyor.

Bu yoğun sabah mesaisi saat 10:30’dan önce tamamlanmış oluyor.

Bu dakikadan itibaren ailesine zaman ayırmaya başlayan Wahlberg, saat 15:00’e kadar iş toplantıları, çocukların okuldan alınması ve öğle yemeğini de aradan çıkarıyor.

Saat 16:00’da 1 saatlik bir antreman daha yapan Wahlberg, akşam yemeği ve ailesiyle zaman geçirdikten sonra 19:30’da günü noktalıyor.

Ünlü oyuncunun günlük rutini sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok kişi Wahlberg’in düzenli olmasını överken, bazıları ise bu rutinin ‘askeri kampı’ aratmadığını savundu.