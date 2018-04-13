Bulgaristan’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir trafik kazası yaşandı. Bir otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Otobüsün devrilmesiyle birlikte ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti en az 20 yolcu yaralandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da korkunç bir kaza yaşandı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sofya’nın doğusundaki bir otoyolda meydana gelen kazanın sebebinin otobüse çarpan bir otomobil olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu açıklandı.