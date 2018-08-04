Bulgaristan’ın en büyük çete elebaşı İstanbul’da yakalandı

İstanbul Polisi, İnterpol tarafından aranan Bulgaristan'ın en bilinen suç örgütü elebaşlarından Dimitar Zhelyazkov'u düzenlenen operasyonla yakaladı. Bakırköy'deki otele düzenlenen baskında Zhelyazkov'un adamları ve sevgilisi de gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri İnterpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile aranan Bulgar uyruklu suç örgütü elebaşı Dimitar Zhelyazkov’un İstanbul’da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu ticareti gasp, kundaklama gibi çeşitli suçlar sebebiyle arandığı iddia edilen Zhelyazkov’un kaldığı adresin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bulgaristan’ın en bilinen suç örgütü liderlerlerinden olan şüphelinin Bakırköy'de bir otelde olduğu anlaşılınca operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında Dimitar Zhelyazkov, sevgilisi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dimitar Zhelyazkov tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Zhelyazkov’un sevgilisi İlina S. ile 6 adamı hakkında ise sınırdışı kararı alındı. Kapıkule Gümrük Kapısına götürülen şüpheliler Bulgar Polisi’ne teslim edildi.

OPERASYON ÖNCESİ KAÇMIŞ

Bulgar Polisi’nin Dimitar Zhelyazkov’un çetesine yönelik 2 gün önce operasyon düzenlediği öğrenildi. Baskında 18 kişiyi gözaltına alan Bulgar Polisi’nin operasyonu öncesinde Dimitar Zhelyazkov’un kaçtığı öne sürüldü.

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BULGAR MAFYA BABASI

Bulgaristan'da “uyuşturucu kaçakçılığı” ve “fuhuş” sebebiyle 2008 yılında cezaevine giren şüpheli, savcılıkla anlaşma yapınca 4 yıl ceza aldı. Kısa süre sonra iyi hal sebebiyle tahliye edilen şüpheli 2016 yılında Burgaz'daki çatışmayla gündeme geldi. Tatil beldelerinin bulunduğu bir restoranda yaşanan çatışmada bir kişi öldü ve çok sayıda yaralanan oldu. Bu olay sonrasında Bulgaristan Başbakanı da açıklama yaptı.