Bunlar da İngiliz cicişler… Ortalığı birbirine kattılar!

Dubai'de yaşayan İngiliz ikiz kardeşler Alena ve Sasha Parker, Dubai'de ortalığı birbirine katınca başları derde girdi.

Alena ve Sasha Parker, Dubai’de bir hukuk şirketinde çalışan iki kardeş. Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanan ikili, lüks arabalar, partiler ve tatil fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

İkiliyi İngiliz basınının gündemine getiren olay ise geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşandı. Al Barsha bölgesinde bir partiden çıktıkları öğrenilen ikili, saldırgan tavırlar sergilemeleri üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen kadın polise saldıran Parker kardeşler, çevredekilere de küfürler yağdırdı.

Kadın polisi yaralayan ve gözaltına alınan kardeşler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaya hazırlanan kardeşler, polise direnme ve yaralama suçlarından yargılanacak.