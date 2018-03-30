Bunu da yaptılar… Drone’u böyle yakaladılar

Çinli gümrük memurları Hong Kong'tan Çin'in Shenzhen bölgesine drone ile cep telefonu kaçırmak isteyen kaçakçıları yakaladı. Kaçakçıların 200 metrelik mesafeden 500 milyon yuanlık iPhone'ları kaçırdığı ortaya çıkarken, droneların ilk defa bu denli büyük bir kaçakçılıkta kullanıldığı belirtildi.

Çin’in teknoloji merkezi Shenzhen’de görevli gümrük memurları bugün şaşırtan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaklaşık 26 kişinin kaçakçılık suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, Hong Kong’tan Shenzhen’e yaklaşık 500 milyon yuan (79.8 milyon dolar) değerinde akıllı telefonu drone aracılığıyla kaçırmaya çalışan 26 kişinin yakalandığını açıkladı.

200 metrelik mesafeye giden drone’lar aracılığıyla tek seferde 10 iPhone’u taşıyabilen kaçakçıların bu sayede yasa dışı yollarla para kazandığı açıklandı. Yakalanan drone’u basına gösteren güvenlik güçleri, “Çin’de ilk defa böyle bir şey yaşandı. Drone’un bu şekilde kaçakçılıkta kullanıldığını ilk defa gördük. Çete bir gecede 15.000 iPhone’u sınırdan geçirebiliyordu” dedi.