Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…

Fransa'nın başkenti Paris'te balkondan sarkan 4 yaşındaki bir çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama, Paris itfaiyesinde işbaşı yaptı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Fransa’nın başkenti Paris’te 4 katlı bir apartmanın balkonunda asılı kalan 4 yaşındaki çocuğu insanüstü bir çabayla kurtaran Malili göçmen Gassama, Paris itfaiyesinde işbaşı yaptı.

Mayıs ayında yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve göçmeni bir kahraman olarak niteleyen basın, Gassama’ya ‘örümcek adam’ lakabını yakıştırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 yaşındaki Gassama’ya Fransa vatandaşlığı vermiş, Paris itfaiyesi de Malili göçmene iş teklifinde bulunmuştu.

Paris itfaiyesi Twitter hesabından 28 Haziran’da yaptığı paylaşımda “Aralarında Mamoudou Gassama’nın da olduğu 24 yeni gönüllü bu öğleden sonra Paris itfaiyesine katıldı. Tebrikler” ifadelerini kullandı.

İşe alınan yeni gönüllülerin işe tam olarak başlayabilmek için bir dizi dayanıklılık testinden geçmesi gerekiyrordu.

2 ay önceki olayda bu konudaki yeteneklerini gösteren Gassama’nın da testi başarıyla geçerek yeni işine başladığı açıklandı.

Gassama balkondaki çocuğu kurtarmak için izleyenlerin şaşkın bakışları eşliğinde binanın 4. katına 1 dakikadan kısa süre içerisinde tırmanmıştı.

Çocuğunu evde yalnız bırakarak alışverişe giden ve dışarıda ‘Pokemon Go’ adlı oyunu oynayarak oyalanan babanın davası ise devam ediyor.