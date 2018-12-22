Bütün ülke o üvey anneyi konuşuyor! Önce evlat edindi sonra…

ABD basını, evlat edindiği çocuğa cinsel istismarda bulunan üvey anneyi konuşuyor. Eşiyle boşandıktan sonra, üvey oğluyla birlikte olan kadın 6 yıl hapis cezası aldı.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Lauren Myres, eşiyle birlikte evlat edinmeye karar verdi. 2 yıl önce 15 yaşında bir erkek çocuğu evlat edinen çift, mayıs ayında ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

O tarihte 17 yaşında olan çocuğun velayeti ise 26 yaşındaki Myres’a verildi. Ancak ne olduysa boşanmadan 9 gün sonra oldu. Komşuların ihbarını değerlendiren polis, üvey anneyi ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifadesi alınan ismi açıklanmayan çocuk, Myres’la birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiklerini doğruladı. ‘Yanlış bir şey yapmadıklarını’ savunan çocuk, 18 yaşına girmesine kısa bir süre kaldığını ve Myres’tan şikayetçi olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkarılan Myres, boşanma sonrası depresyonda olduğunu savunsa da 6 yıl hapis cezası almaktan kurtulamadı.