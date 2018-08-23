Büyükannesinin garajından 2.3 milyon TL’lik araç buldu

ABD'de yaşayan bir öğrenci büyükannesinin kullanılmayan garajında hayatının keşfini yaptı... Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te fotoğraflarını paylaşan Eriegin lakaplı genç, 1980'lerden kalma ve neredeyse hiç kullanılmamış iki lüks araç buldu. Araçların değerinin yaklaşık 430.000 dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit, ABD’li öğrencinin keşfini konuşuyor… Amerika’da yaşayan ve Eriegin lakaplı internet kullanıcısı, büyükannesinin evinin garajında bulduğu iki otomobille bir anda milyoner oldu.

Evin hiç kullanılmayan garajına giren ve etrafa bakmak isteyen genç, önce kırmızı bir spor otomobil gördü. Birçok kutu ve hurdanın arasından otomobili inceleyen genç, daha sonra kapının yanında üzeri kapalı bir araç daha buldu. Bez parçasını kaldıran Eriegin bir şok daha yaşadı. Zira bezin altından 1981 yapımı beyaz renkli bir Lamborghini Countach çıktı.

Kırmızı aracın da Ferrari 308 olduğunu öğrenen öğrenci böylelikle bir anda 430.000 dolarlık (yaklaşık 2.3 milyon TL) aracın sahibi oldu. Yaşadığı şoku sosyal medya üzerinden paylaşan Eriegin, “Vefat eden dedem bu araçları tarz otomobil kiralama şirketi kurarken 1989’da satın almış fakat daha sonra sigorta masrafları artınca işi bırakmış. Bu iki aracı da satmak yerine burada tutmuş, nedenini ben de bilmiyorum” dedi.

Beyaz Lamborghini, Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı Para Avcısı isimli filmde tekrar gündeme gelmişti. Kırmızı Ferrari’nin bir benzeri ise Magnum PI isimli dizide Tom Selleck tarafından kullanılmıştı.