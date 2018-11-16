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Büyükelçi eşinden organizasyon… Markette Türk yemeği tadımı

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt tarafından düzenlenen etkinlikte Türk süpermarketini gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

android-time 14:56
Haberler Dünya
Büyükelçi eşinden organizasyon… Markette Türk yemeği tadımı
İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt tarafından düzenlenen etkinlikte Türk süpermarketini gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt’un eşi Figen Yunt’un düzenlediği etkinliğe 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri katıldı.

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İsveç’te geçen sene yılın marketi seçilen Türk süpermarketine gelen büyükelçi eşleri, market sahibi tarafından karşılandı. Figen Yunt burada kısa bir hoş geldiniz konuşmasının ardından misafirlere Türk yemekleri hakkında bilgi verdi.

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Yunt etkinlikte yaptığı açıklamada, “Stockholm Uluslararası Kadınlar Kulüp Başkanı Thresa Andersson ve Diplomatik Eşler Kulüp Başkanı Reem Maguid Amin ile beraber 40 ülkenin büyükelçi eşlerinin katılımıyla bir tanıtım programı düzenledik. İsveç’teki Türk marketi olması beni çok memnun etmiştir. Daha şimdiden etkinliğin yeniden düzenlenmesi için talepler gelmeye başladı” diye konuştu.

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