California’da 24 saatte 2 uçak kazası

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletindeki Brackett Havaalanı çevresinde 24 saat içerisinde 2 uçak düştü.

Los Angeles'ın kuzeyinde bulunan La verne ilçesindeki Brackett Havaalanı çevresinde 24 saat içerisinde 2 uçak kazası yaşandı. Dün Cessna tipi iki kişilik bir uçak, iniş pistine yaklaşırken düşmüştü. Uçağın pilotunun acil durum çağrısı yaparak havaalanın dönmeye çalıştığı, ancak kısa süre uçağın düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçakta bulunan diğer kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

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Olayın üzerinden 24 saat geçmeden bugün sabah yerel saat ile 11.55'de Brackett Field Havaalanında bir uçağın pist sonuna yakın yandığı duyuruldu. Yangına müdahale eden La Verne İtfaiyesi alevleri hızla söndürürken, La Verne Polis Şefi Nick Paz yaptığı yazılı açıklamada uçakta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, “Yapılan ön incelemede uçağın içerisinde sadece bir kişi bulunduğu tespit edildi” denildi. Her iki kazada Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu tarafından inceleniyor. İHA