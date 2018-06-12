Trump’tan kritik açıklamalar!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Trump önemli açıklamalarda bulundu. Trump açıklama yaparken Rusya'dan kritik görüşme hakkında, "manidar açıklama" geldi.

Trump’ın açıklamalarından satır başları

– Asıl amacımız Kore yarımadasının nükleerden arındırılması

– Kuzey Kore’ye yaptırımlar sürecek

– Doğru zaman geldiğinde Kore’ye gideceğim

– Görüşmek Kuzey Kore kadar ABD için de önemli

– Güney Kore ile ‘Savaş oyunlarına’ son vereceğiz, askerlerimizin evlerine dönmesini istiyoruz

– Kim, ‘halkı için yeni bir bolluk dönemini getiren lider olarak hatırlanacak

– Kim ile görüşmemiz dürüst, doğrudan ve verimliydi

– Gerçek değişim mümkün

RUSYA’DAN MANİDAR AÇIKLAMA

Trump’ın açıklamaları sırasında Rusya’dan kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı tarafından yapılan açıklamalarda, “Rusya bu gelişmeden sadece memnun değil, nükleerden arındırılması için destek olmaya hazırdır. Rusya, bu görüşmeyi pozitif değerlendiriyor ama şeytan ayrıntıda gizlidir” ifadesini kullandı. RIA’ya konuşan Sergei Ryabkov, “Rusya, çözüme katkı sağlamak için hazırdır. Sorunlar müzakere ile çözülür” dedi.

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