Canlı yayında zorla öptü

Sıklıkla tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Filipinler lideri Rodrigo Duterte bu kez Güney Kore'de katıldığı bir etkinlikte yurt dışında çalışan Filipinli bir kadını sahnede dudaktan öpmeye zorladığı için eleştirilerin hedefi oldu.

Filipinler lideri Duterte, Güney Kore’nin başkenti Seul’de, yurtdışında çalışan Filipinli işçilerin katıldığı bir etkinlikte yine tartışma yaratan bir eyleme imza attı.

Kürsüde konuştuğu sırada kendisini dinleyen kadınlara seslen Duterte, ‘Sırlar Sunağı: Filipinler Katolik Kilisesi’nde Seks, Siyaset ve Para’ adlı kitabın kopyasını bir öpücük karşılığında hediye edeceğini söyledi. Philippine Star’ın aktardığına göre Duterte, “Bana bir öpücük vermek zorundasınız. Öpücüğe hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.

Duterte’nin bu sözlerinin ardından sahneye iki kadın çıktı. Kadınlardan biri Duterte’yi yanağından öperken diğeri ısrarla dudaktan öpüşme teklifine maruz kaldı. Oldukça heyecanlandığı görülen kadın ile Duterte öpüşürken salondaki izleyicilerin tezahürat yapması dikkat çekti.

Rappler adlı haber sitesinin aktardığına göre Filipinler lideri bu sırada kadına “Bekar mısın? Ondan ayrılmadın mı? Ama ona bunun sadece bir şaka olduğunu söyleyebilirsin değil mi?” dedi.

Kadın Hakları Örgütü Gabriela, Duterte’yi ‘kadın düşmanlığı’ ile suçlarken, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Sharmane Quinto adlı Twitter kullancısı “Duterte yurt dışında yaşayan Filipinli’den öpücük mü istedi? Bu tipik bir taciz. O zavallı kızın rızasını zorla almak için iktidarını/otoritesini kullandı” diye yazdı.