Cannes’da açılış filmi belli oldu… Yıllar sonra bir ilk

Önümüzdeki ay düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu. 2 Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin yeni filmi “Everybody Knows” festivali açan film olacak.

Psikolojik gerilim filmi “Everybody Knows”un oyuncu kadrosunda; “Vicky Cristina Barcelona” ile Oscar kazanan Penélope Cruz, “No Country for Old Men”in Oscar ödüllü oyuncusu Javier Bardem, 2014 yapımı “Asabiyim Ben” ile tanıdığımız Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Carla Campra ve Inma Cuesta gibi isimler yer alıyor.

“Everybody Knows”, 2004 yapımı Pedro Almodovar imzalı “Kötü Eğitim”den bu yana, Cannes Film Festivali'nin açılışını yapan ikinci İspanyolca film olacak.

Cannes Film Festivali, 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.