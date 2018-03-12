Çantada bulunan kesik ellerin sırrı çözüldü mü?

Geçtiğimiz günlerde buzlarla kaplı, Sibirya'ya bağlı bir adada bulunan el çantasından 54 kesik el çıkmıştı. İncelemelerini sürdüren araştırmacılar, kesik ellerin sırrını çözdüğüne inanıyor.

Sibirya’da bulunan kesik ellerle ilgili incelemelerini sürdüren Rus araştırmacılar sonunda bir yanıt bulduklarına inanıyor. Yapılan ilk incelemede Habarovsk polisinin parmak izi kontrolleri sonucu ellerin 27 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

The Siberian Times gazetesinin ulaştığı soruşturma komitesi, ellerin nereden geldiğiyle ilgili bilmeceye bir yanıt bulduğunu düşünüyor. Ancak komitenin ‘cevabı’ çoğu kimse tarafından tatmin edici bulunmadı. Komiteye göre kesik eller, adli bir laboratuvar ya da hastane tarafından yanlışlıkla atılmış olabilir. Ellerin bulunduğu çantanın içinden bandajlar ve galoşların da çıkmış olması komitenin iddiasını destekliyor.

Öte yandan Rusya’da defin sonrasında kimlik tespiti için parmak izlerini korumak amacıyla tanımlanamayan cesetlerin ellerinin kimi zaman kesildiği de biliniyor.

Soruşturma komitesi şu anda çevredeki hastane ve laboratuvarları sorgulayarak elleri kimin attığını bulmaya çalışıyor.

Komiteden elde edilen bilgiye göre ellerin atılması cezai bir işlem gerektirmiyor ancak biyolojik oldukları için yasalar gereği imha edilmeleri gerekiyor.

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