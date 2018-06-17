Çantasından jilet çıkardı… Metro yolcularını şok eden görüntü

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve binlerce insanın izlediği video uluslararası basında da geniş yer buldu.
Videoda bir kadın Times Meydanı metro durağında çantasından bir jilet çıkarırken görülüyor.
Kadın etrafındakilere aldırmadan bacağına tıraş kremi sürdükten sonra jilet ile bacağındaki kılları kesiyor.
Geçen hafta sosyal medyada başka bir kadının görüntüleri hızla yayılmış ve büyük bir tartışma başlatmıştı.
Havuzda yüzen insanların yanında ayaklarını suya sokan bir kadın bacaklarındaki kılları suyun yardımıyla alırken görüntülenmişti.