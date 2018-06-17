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Çantasından jilet çıkardı… Metro yolcularını şok eden görüntü

ABD'nin en turistik kentlerinden olan New York'taki metroda dün akşam yolculuk edenler eşi benzeri görülmemiş bir olaya tanıklık etti. Manhattan'daki Times Meydanı metro durağında bir kadın çantasından bir jilet çıkarttı ve bacağındaki kılları aldı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:28 17 Haziran 2018
Haberler Dünya
Çantasından jilet çıkardı… Metro yolcularını şok eden görüntü
ABD'nin en turistik kentlerinden olan New York'taki metroda dün akşam yolculuk edenler eşi benzeri görülmemiş bir olaya tanıklık etti. Manhattan'daki Times Meydanı metro durağında bir kadın çantasından bir jilet çıkarttı ve bacağındaki kılları aldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve binlerce insanın izlediği video uluslararası basında da geniş yer buldu.

Videoda bir kadın Times Meydanı metro durağında çantasından bir jilet çıkarırken görülüyor.

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Kadın etrafındakilere aldırmadan bacağına tıraş kremi sürdükten sonra jilet ile bacağındaki kılları kesiyor.

Geçen hafta sosyal medyada başka bir kadının görüntüleri hızla yayılmış ve büyük bir tartışma başlatmıştı.

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Son güncelleme: android-time 10:3217.06.2018
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