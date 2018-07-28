Çarpıcı rapor açıklandı… 10 milyon çocuk pençesinde

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın hazırladığı rapor çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İtalya-Fransa sınırını aşmaya çalışan küçük yaştaki göçmen çocukların fuhuşa zorlandığı rapor edildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children tarafından yayımlanan “Görünmez Küçük Köleler” isimli rapora göre çoğunlukla Afrika ülkelerinden gelen ve Avrupa ülkelerindeki yakınlarının yanına gitmek için İtalya-Fransa arasındaki Ventimiglia sınırını aşmaya çalışan refakatsiz çocuklar, bu yolculuk süresince hayatta kalabilmek için fuhuşa zorlanıyor.

Raporda bu olgunun, “hayatta kalmak için yapılan seks” (survival sex) olarak anıldığı belirtiliyor. Rapordaki bilgilere göre bu sınırı otomobillerle geçebilmek için kaçakçılara 50-150 euro arası ödeme yapılıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 18 yaş altı bu göçmen çocukların kalacak yer ve yemek karşılığı da fuhuşa zorlandığı belirtildi.

Save the Children İtalya-Avrupa Programları Müdürü Raffaela Milano, bu çocukların çoğunlukla refakatçisiz genç kızlar olduğunu ve İtalya’ya ulaştıktan sonra diğer Avrupa ülkelerindeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmeye çalıştıklarını söyledi.

Milano, yasal ve güvenli geçiş imkanlarına sahip olmamaları nedeniyle bu çocukların istismar gibi büyük risklere açık hale geldiğini vurguladı.

Rapora göre dünya genelinde “ağırlıkla iş ve cinsel amaçlı olarak kölelik koşullarında tutulan, satılan ya da istismar edilen” çocuk ve genç sayısının 10 milyona yakın olduğu hesaplanıyor. Bu sayı, bu koşullarda tutulan bütün kişilerin yüzde 25’ine denk geliyor.

Bu durumdaki her 10 kişiden 7’sini de kız çocukları ve kadınlar oluşturuyor