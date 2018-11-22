AB heyeti Ankara’da: Dönem başkanı Türkiye karşıtı ama konuşmada adaylık vurgusu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği süreci ile ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur" dedi. Mogherini de yapılan toplantının yapıcı olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği dönem başkanı Avusturya başta olmak üzere birçok AB üyesi Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkarken Mogherini, "Yakın bir iş birliği konusunda görüştük. Türkiye stratejik ortağımız ve aday ülke" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak söz alan Çavuşoğlu, “Türkiye AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kere daha vurguladık. Türkiye AB’ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye’yi dışlayan, aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir” diye konuştu.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: AB’nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz. Diğer taraftan 18 Mart mutabakatının tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB’nin 18 Mart Mutabakatı’nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. Bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır. Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu.

‘PKK KARARI ÖNEMLİ’

– Terörle mücadele hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB’den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir. AB ile terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz.

– Gümrük birliğinin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler. Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6’ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir önce vize serbestisine de geçmiş olacağız. Balkanlar, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi konuları ele alacağız.”

‘GÜÇLÜ GÖRMEK İSTİYORUZ’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ardından söz alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Bugünkü toplantıyı çok verimli bir toplantı olarak değerlendirmek istiyorum. Düşüncelerimizi, vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi görüşme imkanımız oldu. Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

AB’nin Türkiye’ye göç krizinde destek vermeye devam edeceğini belirten Mogherini, “Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Türkiye stratejik ortağımız ve aday ülke. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir. Türk hükümeti ile bir bilgi grubumuz var. AB Türkiye’yi güçlü görmek istiyor. Birlikte çalıştığımız konumda Türkiye’nin refah içinde demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Ortak çalışmalarımızda yoğun bir gündem var. Yüksek düzeyde toplantılar takvimi var. Bütün bölgesel dış politika konusunda beraber çalışmak istiyoruz. Demirtaş’ın serbest bırakılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ise, “Mülteciler için Türkiye’ye verilen 6 milyon euro’nun yararlı bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Mültecilere yardım konusunda Türkiye’ye ikinci finansmanın verilmesine dair bir şüphe yoktur” dedi.