Çavuşoğlu açıkladı: Üçlü zirve New York’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İran dışişleri bakanlarıyla New York'ta Suriye konulu üçlü toplantı yapacaklarını açıkladı.

Temaslarda bulunmak üzere gittiği Surinam’da düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye arasında bu hafta başında sağlanan İdlib mutabakatına ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Bundan sonra yapılması gereken ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılması” dedi.

Türkiye ve Rusya İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Bu hafta sonu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere ABD’ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile New York’a gidecek olan Çavuşoğlu, İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla New York’ta Suriye konulu üçlü bir toplantı yapacaklarını belirtti.