Çavuşoğlu açıkladı: Vizeler kalkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş insanlarına ve resmi pasaport taşıyanlara vizelerin kaldırılması konusunda Rusya ile anlaşıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı açıklamada, dün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanlı Sergey Lavrov ile görüşmeleri sırasında bu kararın alındığını duyurdu.

Lavrov, “İş adamlarımıza, özellikle TIR ve kamyon şoförlerine, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bayramdan sonra çalışma gruplarımız bir araya gelecek ve bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabi ki vizelerin tamamen kalkması” dedi.

Türkiye ve Rusya arasında 2015’teki uçak krizinin ardından diplomatik ve ekonomik bir kriz patlak vermişti.

Rusya, önce umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulaması getirmiş, ardından bu uygulamayı hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletmişti.

Türkiye de bu kararların ardından hizmet pasaportu sahibi Rus vatandaşlarına vize uygulamaya başlamıştı.