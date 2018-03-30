Çavuşoğlu: Fransa sen kimsin ki?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Suriye konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Fransa sürekli rol almak istiyor. Her konuda ben de varım demek istiyor ama hep ortada kalıyor" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın Suriye çıkışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Her konuda bir rol alayım istiyor. Hep ortada kalıyor. Bir netice almak için değil, ben de varım demek için yapıyor. Terör örgütüyle Türkiye arasında sen kimsin ki arabuluculuk yapacaksın. Arabuluculuk yapmak için dürüst, güvenilir ve tarafsız olması lazım. YPG’yi Elysee Sarayı’nda ağırlayan bir ülkenin tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil. Maalesef, Macron’la telefonla görüştük, telefonda söyledikleriyle daha sonra söyledikleri arasında çok fark var” dedi.

Çavuşoğlu, Fransız makamların Afrin kantonu demesini de eleştirdi. Çavuşoğlu, “Sürekli kanton diyorlar, Afrin kantonu diyorlar, bu Birleşmiş Milletler’e aykırıdır. Ne zaman Suriye’de kantonlar oldu? Edirne’ye kanton denilebiliyor mu? Korsika’ya denilebiliyor mu?” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu Macron’un açıklamalarını dikkate almadıklarını söyledi.