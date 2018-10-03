Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşını ağırladı: O günler geride kaldı

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, bir soru üzerine Hollanda halkı için Nazı benzetmesi yapmadıklarını, sadece hükümeti eleştirdiklerini söyledi.

Türkiye’yi ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Hollandalı şirketlerin doğrudan yatırımda Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirten Çavuşoğlu, “Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Hollandalı mevkidaşı ile görüşmelerinde Türiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:”AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Avrupa ile olan ilişkilerimizi de canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben de Hollanda’yı ziyaret etmek istiyorum. Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.”

Çavuşoğlu, Hollanda’ya yönelik Nazi benzetmeleriyle ilgili bir soruya ise, “Ne ben ne de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık. Hollanda halkı için Nazi benzetmesi yapmadık. Sadece o dönemdeki Hollanda hükümetini eleştirdik. Biz o günleri geride bıraktık, şimdi geleceğe bakıyoruz” yanıtını verdi.



BLOK: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİMİZ

Türkiye ile Hollanda’nın önemli ortaklar olduğunu ifade eden Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ise, “400 yıldır devam eden iyi ilişkiler var. Tabii ki kültürel ilişkiler söz konusu. Belli bir süre Türk öğrencilerin Hollanda’da okuması, Hollandalı turistlerin Türkiye’ye gelmesi iki ülke ilişkilerinin önemini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Blok, “Türkiye çok önemli bir NATO müttefikimiz. Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun takdir edilmesi lazım. İdlib’le ilgili önemli bir krizi Türkiye önledi. Türkiye’deki demokrasinin Temmuz 2016’da aldığı darbe çok önemliydi. Bunun etkilerini hissetmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Demokrasinin korunması her zaman çaba gösterilmesi gereken bir konudur” diyen Blok, “Dost ülkeler olarak birbirimizi bu konuda sürekli uyarmaya devam etmeliyiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişelerimizi aktardık” dedi.

Blok, “Hollanda ve Türkiye çok önemli ortaklar. Terörle mücadele konusunda atılan adımları değerlendirdik. Bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum. Son yıl 8 binden fazla Hollanda vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti” diye konuştu.