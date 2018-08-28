Çavuşoğlu: İlişkilerin güçlenmesi için çalışan kongre üyeleri var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya'da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, tehdit dilinin bir kenara bırakılması gerektiğini söylerken, "İlişkileri iyileştirmek için çalışan kongre üyeleri var" ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya’da mevkidaşı Linas Linkevicius ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan krize de değindi.

Çavuşoğlu, “İki ülke arasında diyaloğun olması önemli. Dışişleri Bakanı olarak ben de diplomasiden yanayım. Sorunları çözmek için çok da çaba sarf ettik. Dolayısıyla kongre üyelerinin de Türkiye’ye gelmesi önemli” görüşünü dile getirdi. Sözlerine “Çünkü Amerika’da farklı gruplar var, tam bir karmaşa var. Türkiye’nin önemini bilen kongre üyeleri var. tabi FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ’nün zehirlediği gruplar da var. FETÖ, Litvanya’da da özellikle toplumu bölmeye çalışıyor” diye devam etti.

Çavuşoğlu, “Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Normalleştirmek için kabullenilmeyecek şartlar ortaya konmaması lazım. Ben bu hava savunma sistemini başta ABD olmak üzere müttefiklerden almak istedim. Ama bu ülkeler satamadı ya da satmak istemedi. Benim de ihtiyacım var. Amerika patriotları satma garantisi veriyor mu? F-35’te bile her gün tehditler, hep böyle şartlar. ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu (S-400) benim ülkem için zorunluluk. F-35’in biz ortağıyız. ‘Ben istedim Türkiye çıkar’ bu yaklaşım olmaz” dedi.

Çavuşoğlu, “Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse, onun da karşılığı olur. Onu kendilerine de zaten söyledik” dedi.