Çavuşoğlu ve Mass’dan ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Mass ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, ''Almanya ve Avrupa'da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Tehditlere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bölgesel konuları değerlendirdik. Suriye, İdlib'i değerlendirme fırsatı bulduk. İstanbul'da uçakla birlikte gideceğiz.Yoğun bir gündem bizi bekliyor'' dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, "Suriye'deki son durumu görüştük. Türkiye'nin endişeleri haklı, Tahran zirvesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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