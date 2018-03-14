Çavuşoğlu Washington’a gidiyor fakat Tillerson’a ne olacak?

ABD Başkanı Trump ile bir süredir sürtüşme yaşayan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın dün ani bir kararla görevinden alınmasının yankıları devam ediyor. Henüz resmi olarak görevini bırakmayan ve senatonun adayları onaylaması sonrasında Nisan ayında görevi resmi olarak bırakması beklenen Tillerson'ın gelecek hafta Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı toplantının akıbeti ise belli değil. Diplomasi ve siyasette Tillerson'ın durumu için "Topal ördek" kavramı kullanılıyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla birlikte hareketli günler geçiriyor. Bir süredir kamuoyu karşısında atışan, birbirleriyle çelişen açıklamalarda bulunan Tillerson ve Trump’ın Beyaz Saray’daki ortaklığı bitti.

Trump’ın kurmayları arasında sivil geçmişe sahip nadir isimlerden biri olan Tillerson, yaptığı açıklamalarda Trump’ın Twitter mesajıyla gelişmeden haberdar olduğunu söylese de daha sonra, “ABD Başkanı bugün öğle saatlerinde Air Force One uçağından aradı ve kendisiyle birlikte Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile konuştum. Sorunsuz bir geçiş döneminin olması son derece önemli” dedi.

31 Mart’a kadar görevde ama…

Tillerson tüm yetkilerini en üst düzey bakan yardımcısı konumundaki John Sullivan'a devredeceğini ifadeederken, Dışişleri Bakanı olarak görevinin 31 Mart tarihinde son bulacağını söyledi. Nisan ayında kongrede yapılacak oylama ile birlikte Tillerson’ın yerine aday olan isimler arasında bir seçim yapılacak, fakat Mart ayının sonuna kadar Tillerson fiili olarak görevde kalacak. Tillerson böylelikle dünya literatürüne “topal ördek” (İng. lame duck) olarak giren pozisyona düşmüş oldu. Tillerson, görevden alınsa ve hala söz hakkı olsa bile sonraki yönetime karşı bir bağlayıcılığı kalmamış oluyor. Yani bir diğer deyişle Tillerson’ın 31 Mart’a kadar yapacağı toplantıların Trump yönetimi ve yeni dışişleri bakanlığı kadrosuna bir bağlayıcılığı olmayacak.

Tillerson’ın görevden alınmadan önce planlanan önemli toplantılardan biri ise Ankara-Washington hattında kilit bir konumda. Zira gelecek hafta ABD’nin başkentinde dışişleri bakanlarıyla birlikte gerçekleştirilecek toplantıda gündem maddesi Suriye ve Menbiç olacak. ABD ve Türk dışişleri bakanlarının heyetleriyle birlikte Washington’da gerçekleştireceği toplantıda gündem maddesi terör örgütü YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi ve o bölgede güvenliğin sağlanması için takvim oluşturulması. Çavuşoğlu’nun mevkidaşı ile yapacağı görüşmede Türkiye’nin bölgedeki hassasiyeti ve terör örgütü uzantıları PYD/YPG’nin Türkiye’ye verdiği zararı aktarması bekleniyordu.

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Fakat Tillerson’ın topal ördek olarak konumlanmasıyla birlikte ABD’nin görevden alınan dışişleri bakanının toplantıdan çıkacak sonuçları ve Türkiye’nin hassasiyetini Trump’a ne kadar aktaracağını, toplantıdan sonuç alınması için uğraşıp uğraşmayacağını ya da Trump’ın yolcu ettiği bakanının tavsiye ve çağrılarına yanıt verip vermeyeceğine dair kocaman bir soru işareti oluşmuş oluyor. Böylelikle ABD Başkanı’nın Tillerson’ı ani bir kararla görevden almasının etkilerinin en çok Ankara-Washington hattında hissedileceğini öngörebiliriz.İLGİLİ HABER Beyaz Saray'dan son dakika haberi... Trump kritik ismi görevden aldı